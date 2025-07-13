İzmir Aliağa\'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Ömerli Mahallesi ile Çaltılıdere Mahallesi arasındaki Mersinlik mevkiinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Aliağa Belediyesi'ne ait su tankerleri ile iş makineleri bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler Çanakkale-İzmir Devlet Karayolu'na kadar ulaştı. Yoğun duman ve alevlerin yol kenarına yaklaşması sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle Çandarlı mevkiinden itibaren trafik akışını otoyola yönlendirdi.

Şiddetli rüzgara rağmen çalışmalarına yoğun şekilde devam eden ekipler, yangını 3 saat sonra tamamen kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği ve alevlerin tehdit ettiği yolun tekrar ulaşıma açıldığı öğrenildi. - İZMİR