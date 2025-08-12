İzmir Aliağa'da Yangın: Hava ve Karadan Müdahale Sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, öğleden sonra Çoraklar Mahallesi mevkiindeki otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Aliağa Belediyesi'ne ait iş makineleri ve su tankerleri müdahale ediyor.

Bölgede bulunan hayvan damları, alevlerin ulaşma riskine karşı tahliye edildi. Alevlerin Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ne (ALOSBİ) sıçramasını önlemek amacıyla bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. - İZMİR