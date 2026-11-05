İzmir Bayındır\'da 54 yaşındaki kişi eşine kaynar su döktü, ardından intihar etti

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su dökerek yaralayan 54 yaşındaki Bilgi F, olaydan sonra intihar etti.

Acı olay Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilgi F (54), eşi N.F.'nin (60) üzerine kaynar su döktü. Yaralanan N.F., olayın ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından Bilgi F'nin de evinde intihpar ettiği öğrenildi.

Mahallede üzüntüye neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.