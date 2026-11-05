İzmir Bayındır\'da 54 yaşındaki kişi eşine kaynar su döktü, ardından intihar etti

İzmir Bayındır'da 54 yaşındaki kişi eşine kaynar su döktü, ardından intihar ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayındır ilçesinin Dernekli Mahallesi'nde 54 yaşındaki kişi, 60 yaşındaki eşine kaynar su dökerek onu yaraladı. Eşi Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olayın ardından evinde intihar ettiği öğrenilen kişiyle ilgili soruşturma açıldı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde, 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su dökerek yaralayan 54 yaşındaki Bilgi F, olaydan sonra intihar etti.
Acı olay Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilgi F (54), eşi N.F.'nin (60) üzerine kaynar su döktü. Yaralanan N.F., olayın ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından Bilgi F'nin de evinde intihpar ettiği öğrenildi.
Mahallede üzüntüye neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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