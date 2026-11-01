İzmir Bayındır\'da operasyonda 3 kilo 59 gram esrar bulundu, şüpheli gözaltına alındı

İzmir Bayındır'da operasyonda 3 kilo 59 gram esrar bulundu, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 59 gram esrar, 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
İzmir'in Bayındır ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 3 kilonun üzerinde esrar ile 10 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Şüpheli bir kişiye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 59 gram esrar, 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ile 10 kök Hint keneviri bitkisi bulundu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?