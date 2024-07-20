İzmir Buca'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında ormanlık alanda başlamıştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale etmişti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı. - İZMİR