İzmir Buca\'da huzur uygulamalarında uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 42 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından bir haftada gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan adli makamlara sevk edilen 42 şüpheli tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamaları vatandaşlara güven vermeyi sürdürüyor. 3 - 9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, 26 bin 35 kişi, 2 bin 567 araç ve 2 bin 315 motosikletin sorgusu gerçekleşti. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 132 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından çok sayıda şüpheli yakalandı. Öte yandan, olaylarda çok sayıda ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyet güçleri tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklanırken, ilçedeki suç oranının 2022 yılı aynı dönemine göre yüzde 30 azaldığı bildirildi. - İZMİR