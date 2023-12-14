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İzmir Buca'da huzur uygulamalarında uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 42 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Buca'da huzur uygulamalarında uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 42 şüpheli tutuklandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, bir hafta içinde çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. 42 şüpheli adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Uygulamalar sonucunda ilçedeki suç oranı yüzde 30 azaldı.

İzmir Buca\'da huzur uygulamalarında uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 42 şüpheli tutuklandı
14.12.2023 - 10:44,
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İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından bir haftada gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan adli makamlara sevk edilen 42 şüpheli tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamaları vatandaşlara güven vermeyi sürdürüyor. 3 - 9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, 26 bin 35 kişi, 2 bin 567 araç ve 2 bin 315 motosikletin sorgusu gerçekleşti. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 132 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından çok sayıda şüpheli yakalandı. Öte yandan, olaylarda çok sayıda ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyet güçleri tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklanırken, ilçedeki suç oranının 2022 yılı aynı dönemine göre yüzde 30 azaldığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İzmir, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Buca'da huzur uygulamalarında uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 42 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Buca'da huzur uygulamalarında uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 42 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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