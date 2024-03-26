İzmir Buca\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zehir Taciri Tutuklandı

İzmir Buca'da, polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapmış oldukları geniş kapsamlı çalışmalarda, B.G. ve E.B. isimli şahıslardan 22 meşe folyo, 39 meşe kilitli poşet içerisinde, ayrıca 1 poşet içerisinde olmak üzere satışa hazır halde 66 gram ağırlığında 62 meşe metamfetamin maddesi ve çalışır vaziyete bir hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet yoldan çıkarak yeşil alan üzerine devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolu OSB köprülü kavşağında saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Kamyonetin sürücüsü Muzaffer D. ve yanındaki yolcu Selahattin D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Kavga, Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı'nda çıktı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde hayatını kaybeden Emirhan Erdönmez'in ablası Ayşen Erdönmez, tesisin ihmalleri ve sorumluların aldığı önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.
Kayseri'de çeşitli suçlardan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, sahte polis kimliği kullanarak yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin üzerinde sahte polis kimliği ve 22 mermi bulundu. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen asayiş operasyonlarında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Van istikametine giden yakıt yüklü bir tırın kardan dolayı kayganlaşan yolda yoldan çıkması sonucu meydana gelen kaza, maddi hasarla atlatıldı. Tırın şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, tartıştığı market müdürünü bıçakla bacağından yaraladı. Olayın ardından yaralanan müdür hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 18 yaşındaki bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yön levhasına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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