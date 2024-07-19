İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay\'ın koruması intihar etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır dün gece saatlerinde silahla kendini vurarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Çalışma arkadaşımız Haydar İnanır'ı çok genç yaşında, beklenmedik bir şekilde kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

19.07.2024 10:51
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan bu yana koruması olan Haydar İnanır, dün gece saatlerinde silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BÜYÜKŞEHİR'E TRANSFER OLMUŞTU

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Cemil Tugay, İnanır'ı Karşıyaka Belediyesi'nden Büyükşehir'e transfer etmişti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışma arkadaşımız Haydar İnanır'ı çok genç yaşında, beklenmedik bir şekilde kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi bugün ikindi vakti Örnekköy Cemevi'nden kaldırılacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak sevgili arkadaşımız Haydar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine, dostlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Leyla Bal: Allah rahmet eylesin ne derdi vardı kimbilir 0 0 Yanıtla
  • İsa Öz: Yoksa... 0 0 Yanıtla

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