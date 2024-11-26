İl dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getiren şüpheli, 10 bin adet extacy hap ile otogarda yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İzmir otogarına operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliye yönelik yapılan aramada 10 bin adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de 10 Bin Ecstasy Hapla Yakaladı - Son Dakika
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