 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de 115 düzensiz göçmen yakalandı, 45 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 115 düzensiz göçmen yakalandı, 45 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 115 düzensiz göçmen yakalanırken, Urla ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 45 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri yakalayarak sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk etti.

İzmir\'de 115 düzensiz göçmen yakalandı, 45 göçmen kurtarıldı
14.01.2024 - 06:27,
Abone Ol

İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 115 düzensiz göçmen yakalanırken, Urla ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 45 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Ocak tarihinde Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Lastik botlar içeresindeki düzensiz göçmenler, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından yakalandı. Öte yandan ekipler, aynı gün Urla ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Seferihisar, Çeşme, İzmir, Kurtarma, İzmir, Sahil Güvenlik, Göçmenler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 115 düzensiz göçmen yakalandı, 45 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


00:37
Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48
BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37
İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54
Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40
De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54
Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı

Son Dakika
00:37 Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48 BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37 İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54 Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40 De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54 Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49 Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 07:07:22. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 115 düzensiz göçmen yakalandı, 45 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement