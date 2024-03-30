Çeşitli suçlardan hakkında 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, İzmir'in Konak ilçesinin polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'hırsızlık' gibi suçlardan bu çocuğun 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ü.'nün yerini tespit etti. Adrese gerçekleştirilen operasyonda A.Ü. adlı firari kıskıvrak yakalandı.
Konak Narko Alan ekipleri tarafından U.C. (27) tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine takip başlatıldı. Polis ekiplerince takip edilen araç ilçede durdurulurken, yapılan aramada 1 kilo 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan U.C., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de 125 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev satışı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Bayram Şimşek isimli kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli A.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı ancak daha sonra yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Isparta'da Hızırbey Mahallesi'nde bulunan bir güvenlik kamerası, 32 AEC 015 plakalı motosikletin çalınma anını kaydetti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve şüpheli İbrahim E'yi gözaltına aldı. İbrahim E'nin 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkan adayı Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek 'hayır duası' aldı. Cübbeli Ahmet Hoca ise ziyarete tepki göstererek, İsmailağa'nın hala Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmadığını belirtti. Cübbeli Ahmet daha önce, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını söylemişti.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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