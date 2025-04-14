İzmir'de 16 Yaşındaki Çocuk Bıçakladı

İzmir'de 16 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı adamı bıçaklayarak ağır yaraladı. Birçok suç kaydı bulunan şüpheli şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün Ödemiş ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y (16) ile Hamit Ş. (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli A.Y. yanındaki bıçakla Hamit Ş.'yi kalbinden ve göğsünden bıçakladı. Hamit Ş. Kanlar içerisinde yere yığılırken A.Y. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen adam, ambulansla önce Ödemiş Devlet hastanesine kaldırıldı. Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hamit Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışmada olayın şüphelisini 20'den fazla suç kaydı bulanan A.Y. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan A.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli şahsın polisteki işlemlerine devam edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR