 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de 2 Milyon Liralık Boş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 2 Milyon Liralık Boş Makaron Ele Geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir depoda yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 5 milyon 320 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

İzmir\'de 2 Milyon Liralık Boş Makaron Ele Geçirildi
22.12.2023 - 14:08,  Güncelleme: 14:09
Abone Ol

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 milyon 320 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Bornova'da bir depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramada 5 milyon 320 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Jandarma, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan 1 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Operasyon, Jandarma, İzmir, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 2 Milyon Liralık Boş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika


14:40
Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:29
Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:11
Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek

Son Dakika
14:40 Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43 Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 14:56:47. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 2 Milyon Liralık Boş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement