İzmir'de 2 Milyon Liralık Boş Makaron Ele Geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir depoda yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 5 milyon 320 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
22.12.2023 - 14:08,
Güncelleme: 14:09
İzmir'in Bornova ilçesinde 5 milyon 320 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Bornova'da bir depoya baskın düzenledi.
Depoda yapılan aramada 5 milyon 320 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Jandarma, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan 1 kişi hakkında adli işlem başlattı.
Kaynak: İHA
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