İzmir\'de 2 Milyon Liralık Boş Makaron Ele Geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 milyon 320 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Bornova'da bir depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramada 5 milyon 320 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Jandarma, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan 1 kişi hakkında adli işlem başlattı.