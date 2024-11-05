İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince, son 10 gün içerisinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 283 şahıs yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlulara karşı mücadele aralıksız sürerken, kamu düzeninin sağlanması ve bu amaçla aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak ekipler tarafından son 10 gün içerisinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 283 şahıs kıskıvrak yakalandı.
102 kişi cezaevine gönderildi
Yakalananlar arasında 0-4 yıl arası kesilmiş hapis cezası bulunan 83 şahıs, 5-9 yıl arası hapis cezası bulunan 10 şahıs, 10-19 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs, 20-29 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 30-39 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı. 102 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de 283 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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