İzmir'de 293 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de 293 kişi yakalandı

İzmir\'de 293 kişi yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 293 kişi gözaltına alındı. Operasyona bin 36 polis katıldı.

19.02.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik 147 adrese gerçekleştirilen şafak baskınında 293 kişi yakalandı. Operasyona bin 36 polisin katıldığı öğrenildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haklarında başta hırsızlık suçu olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda 17 Şubat günü harekete geçen ekipler, il genelinde 24 saat süreyle yapılan sabit ve hareketli gerçekleştirilen uygulamaların yanı sıra 147 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Bin 36 personelle gerçekleştirilen operasyona, özel harekat polisi ve polis helikopteri de destek verdi.

Sabah saat 07.00'de düğmesine basılan operasyonda, 14'ü hırsızlık suçlarından olmak üzere, kasten öldürme, yağma, uyuşturucu madde ticareti gibi çeşitli suçlardan aranması olan 293 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 293 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:40:33. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 293 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement