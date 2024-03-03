İzmir'de korku dolu anlar: Patlayan tekne alevler içinde kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de korku dolu anlar: Patlayan tekne alevler içinde kaldı

İzmir'in Urla ilçesinde, 3 milyon lira değerindeki teknede meydana gelen patlama sonucunda tekne alev topuna döndü. Tekne sahibi ve arkadaşı denize atlayarak kurtulurken, vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

03.03.2024 19:34  Güncelleme: 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de korku dolu anlar: Patlayan tekne alevler içinde kaldı

3 milyon liralık tekne patlama sorması alevlere teslim oldu

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, 3 milyon lira değerindeki teknede patlama meydana geldi. Tekne alev topuna dönerken, teknede bulunan ve vücutlarında yanıklar oluşan tekne sahibi ile arkadaşı denize atladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Urla ilçesi İskele Limanı'nda meydana geldi. Arızalı olduğu ileri sürülen 3 milyon lira değerindeki teknede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir anda patlama meydana geldi. Tekne patlama sonrası alev topuna dönerken, bu esnada teknenin üzerinde bulunan tekne sahibi İ.S. ile arkadaşı T. T. canlarını denize atlayarak kurtardı. İhbar üzerine adrese deniz polisi, İtfiaye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Polyester tekne alevlere teslim olurken, ihbar üzerine gelen İtfiaye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çabası yetersiz kalırken, tekne battı. Yangın esnasında çıkan kara dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Vücutlarında yanıklar oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Öte yandan, denize atlayan tekne sahibi ile arkadaşının vücutlarında yanıklar oluştuğu ve çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılrak tedavi altına alındıkları öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

İzmir, Urla, Denizcilik, Olaylar, İzmir, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de korku dolu anlar: Patlayan tekne alevler içinde kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 İsrail ordusu Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
19:16 Böylesi daha önce görülmedi Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi gol Böylesi daha önce görülmedi! Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi gol
17:51 Kahire’deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır’a gelmeyiz Kahire'deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır'a gelmeyiz
17:40 Canlı anlatım Dev derbide tek gol var Canlı anlatım! Dev derbide tek gol var
18:55 Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek
18:39 Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu
17:52 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:46 Erdoğan: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
17:19 Komedyen Cem Yılmaz’ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
16:14 Esenyurt’ta sokak röportajında gerginlik Esenyurt'ta sokak röportajında gerginlik
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 20:30:10. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de korku dolu anlar: Patlayan tekne alevler içinde kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement