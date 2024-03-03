İzmir'de korku dolu anlar: Patlayan tekne alevler içinde kaldı
3 milyon liralık tekne patlama sorması alevlere teslim oldu
İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, 3 milyon lira değerindeki teknede patlama meydana geldi. Tekne alev topuna dönerken, teknede bulunan ve vücutlarında yanıklar oluşan tekne sahibi ile arkadaşı denize atladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Urla ilçesi İskele Limanı'nda meydana geldi. Arızalı olduğu ileri sürülen 3 milyon lira değerindeki teknede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir anda patlama meydana geldi. Tekne patlama sonrası alev topuna dönerken, bu esnada teknenin üzerinde bulunan tekne sahibi İ.S. ile arkadaşı T. T. canlarını denize atlayarak kurtardı. İhbar üzerine adrese deniz polisi, İtfiaye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumanlar gökyüzünü kapladı
Polyester tekne alevlere teslim olurken, ihbar üzerine gelen İtfiaye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çabası yetersiz kalırken, tekne battı. Yangın esnasında çıkan kara dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Vücutlarında yanıklar oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Öte yandan, denize atlayan tekne sahibi ile arkadaşının vücutlarında yanıklar oluştuğu ve çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılrak tedavi altına alındıkları öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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