İzmir'de 314 kilometre hız görüntülerini paylaşan sürücüye 25.000 TL ceza kesildi - Son Dakika
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İzmir'de 314 kilometre hız görüntülerini paylaşan sürücüye 25.000 TL ceza kesildi

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İzmir'de otoyolda aracının hız kadranının 314 kilometreyi gösterdiği anları TikTok'ta paylaşan sürücüye 25.000 TL trafik idari para cezası kesildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan paylaşım üzerine inceleme başlatıp sürücüyü tespit etti.

İzmir'de otoyolda kullandığı otomobilin kadranının 314 kilometre hızı gösterdiği anları kaydeden sürücü, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye idari para cezası uyguladı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda seyir halindeyken otomobilinin hız kadranının 314 kilometreye ulaştığı anları cep telefonuyla kaydeden bir kişinin bu videoları TikTok platformunda yayınladığını tespit etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatan güvenlik güçleri, paylaşımı yapan kişinin M.Ş.S. (31) olduğunu belirledi.

Trafik kural ihlallerini özendiren ve alenen yayan sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uygulandı. Ekipler tarafından yapılan işlemler sonucunda M.Ş.S.'ye 25.000 TL trafik idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir'de 314 kilometre hız görüntülerini paylaşan sürücüye 25.000 TL ceza kesildi - Son Dakika
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