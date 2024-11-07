İzmir'de 32 Kilo Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de 32 Kilo Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de yapılan narkotik operasyonlarında 32 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

07.11.2024 20:42
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İzmir'de narkotik operasyonları: 32 kilonun üzerinde uyuşturucu yakalandı

İZMİR - İzmir'de narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 26 kilo 550 gram esrar ve 5 kilo 950 gram skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ile yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen araç, Kemalpaşa ilçesinden kente girişte durduruldu ve savcılık talimatıyla arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 26 kilo 550 gram esrar ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İzmir'e yurt dışından gelen bir şahıs şüphe üzerine durduruldu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu kısmında durdurulan şüphelinin valizinde 5 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 32 Kilo Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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