İzmir'de 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir\'de 32\'si çocuk 160 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Ayrıca Foça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 18'i çocuk 26 göçmen de kurtarıldı.

15.05.2024 01:05
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İzmir'in Urla ve Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Öte yandan Foça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 18'i çocuk 26 göçmenin bulunduğu lastik bot da Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mayıs günü Urla ve Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışmalar yürüttü. Ekipler tarafından dört ayrı noktada gerçekleştirilen çalışmada, yasa dışı yolarla yurt dışına çıkmak isteyen 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ekipler aynı gün yine Foça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 18'i çocuk 26 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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