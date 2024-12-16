İzmir'de 41 terör şüphelisi yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

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İzmir'de PKK ve FETÖ terör örgütleri şüphelisi 37 kişi, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. Operasyonlarda 4 de göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheliler hakkında çalışma yürütüldü.

Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerince düzenlenen ortak operasyonda 4'ü göçmen kaçakçısı toplam 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2'sinin FETÖ üyesi eski asker, 6'sının da PKK üyesi olduğu belirlendi. PKK üyesi şüphelilerden birinin de 2015 yılında korucunun şehit edilmesiyle ilgili olayda 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR