İzmir'de 55 kişiyi 155 milyon TL zarara uğratan şirketin yöneticisi M.K.A. tutuklandı

İzmir'de 55 vatandaşı toplam 155 milyon TL zarara uğratan Azim Çelik İnşaat'a yönelik yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden şirket yöneticisi M.K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kapsamlı dolandırıcılık soruşturmasında adli süreç şekillendi. Azim Çelik İnşaat bünyesinde 55 vatandaşı mağdur eden şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Şirket yöneticisi cezaevine gönderildi

Adliyeye çıkartılan şüphelilerden şirket yetkilisi M.K.A. (46) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şirket yetkilisi B.A. (33) ile şirket bünyesinde satış danışmanı olarak görev yapan U.K. (40) ve G.K. (39) isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç gelirlerine el konuldu: 40 taşınmaz ve 9 araç

Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle mücadele amacıyla mali incelemeler de derinleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilere ve şirkete ait 9 araç ile 40 taşınmaza el konuldu. Toplam 20 şüphelinin tespit edildiği dosyada, 7 kişi hakkındaki adli işlemlerin ise halen devam ettiği öğrenildi.

Havalimanında yakalanmışlardı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu, şirket yetkilileri M.K.A. ve B.A.'nın 10 Temmuz'da Çeşme Hudut Kapısı üzerinden yurt dışına kaçtıkları belirlenmişti. Zanlılar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonun devamında satış danışmanları U.K. ve G.K. de yakalanmıştı.