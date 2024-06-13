İzmir'de Ağır Kazalı Araçları Değiştirip Satmaya Çalışan Şebekeye Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Ağır Kazalı Araçları Değiştirip Satmaya Çalışan Şebekeye Operasyon

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışından getirilen aynı marka araçlarla değiştirilen ağır kazalı araçları vatandaşlara satmaya çalışan uluslararası şebeke çökertildi. Eş zamanlı olarak 7 ilde gerçekleşen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

13.06.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağır kazalı araçları, yurt dışından getirilen aynı marka araçlarla 'change' yapıp vatandaşlara satan uluslar arası şebekeye İzmir merkezli operasyon gerçekleştirildi. 7 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, meydana gelen doğal afetlerde zarar gören veya tamir edilemeyecek derecede ağır kazalı araçların, yurt dışından temin edilen aynı marka araçlar ile change (değişim) yapıldığı, sonrasında bu araçlar başka şahıslara satılarak haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin uzun süren teknik ve fiziki takibinin ardından, şüphelilerin hasarlı aracı temin ettikten sonra çifte vatandaş olan diğer şüpheli aracılığı ile yurt dışından aynı marka model aracı getirttikleri, change işlemi sonrası hasarlı araç tamir edilmiş gibi göstermek suretiyle sattıkları tespit edildi. Yapılan çalışma neticesinde İzmir ve 6 farklı ilden getirilerek incelenen tüm araçların change olduğu, bu araçların tamamının aynı marka olduğu dikkat çekti.

Eş zamanlı operasyon

Polis ekipleri tarafından, 10 Haziran günü İzmir merkezli toplam 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 20 adet araç, 4 adet motor bloğu, 10 adet elektronik motor beyni, 1 adet yurt dışı menşeli araca ait şasi demiri, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet fişek, çok sayıda plaka, tescil belgesi ve dokümanlar ele geçirildi. Nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından yakalanan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından emniyetten serbest kaldı. Y.A., E.G., B.A., M.O.T., T.G., Ş.B., T.T., M.A. adlı 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Operasyon, Şebeke, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Ağır Kazalı Araçları Değiştirip Satmaya Çalışan Şebekeye Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri “Kıyafetiniz uygunsuz“ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri "Kıyafetiniz uygunsuz" diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
09:27 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
00:42 Beşiktaş ilk uçağı indirdi Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul’a geldi Beşiktaş ilk uçağı indirdi! Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul'a geldi
00:29 Küçükçekmece’de cadde ortasında kanlı saldırı Ortalık adeta savaş alanına döndü Küçükçekmece'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü
00:01 Fenerbahçe Beko’da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 09:50:46. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Ağır Kazalı Araçları Değiştirip Satmaya Çalışan Şebekeye Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement