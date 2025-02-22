İzmir'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir Menderes'te alkollü sürücü park halindeki çekiciye çarptı, 1 kişi öldü, 1'i ağır yaralı.

22.02.2025 23:09
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İzmir'de korkunç kaza kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde alkollü bir sürücü, seyir halindeyken emniyet şeridinde park halinde olan çekiciye çarparak kazaya neden oldu. İki çekici sürücüsünün havaya savrulduğu, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza anı araç kamerası tarafından görüntülenirken, kazaya sebep olan sürücü gözaltına alındı.

Kaza dün saat 18.50 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı Ayrancılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Toprak (38), kullandığı 35 RAY 73 plakalı çekicinin lastiğinin patlaması üzerine aracı emniyet şeridine park etti. Toprak'a yardım etmek için aynı yola giren Recep Camcı idaresindeki 35 BSG 924 plakalı çekici de bölgeye geldi. Bu esnada Muhammed S. yönetimindeki 09 AOJ 265 plakalı pikap, önünde ilerleyen kamyonun sağından geçmek isterken emniyet şeridinde bulunan 2 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç dışında olan Ahmet Toprak ve Recep Camcı havaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Korkunç kaza anı kamerada

Meydana gelen kaza ise yol kenarında bulunan çekicinin araç kamerasına yansıdı. Görüntüde iki araç sürücüsünün araç kenarında bulunduğu esnada pikabın süratle araçlara çarpması, sürücülerin havaya savrulması anları yer aldı.

Hastanede hayatını kaybetti, diğer yaralı yaşam mücadelesi veriyor

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Toprak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Recep Camcı'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Toprak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alkollü çıktı

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan pikabın sürücüsü Muhammed S.'nin, hastanedeki muayenesinde alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Menderes, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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