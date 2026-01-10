İzmir\'de altyapı çalışmaları yolları köstebek yuvasına çevirdi

İzmir'in birçok ilçesinde altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve sadece kumla kapatılan yollar, etkili olan yağışlarla birlikte çamur deryasına ve su dolu çukurlara dönüştü. Araç sürücüleri köstebek yuvasını andıran yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, sanayi yolunu tutmak zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İzmir genelinde su, doğal gaz ve internet altyapı çalışmaları kapsamında kazılan yolların onarımının gecikmesi, yağışlı havalarda vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Ana arterlerde ve cadde üzerlerinde yapılan çalışmaların ardından asfaltlama yapılmayıp, kazılan yerlerin sadece kum veya toprakla doldurulması, yağmurun etkisiyle birleşince tehlike saçmaya başladı. Yağışlarla birlikte yumuşayan ve çöken zeminlerde derin çukurlar oluşurken, bu çukurların yağmur suyuyla dolması hem yayalar hem de sürücüler için gizli bir tuzağa dönüşüyor. Su birikintisi nedeniyle derinliği fark edilemeyen çukurlara giren araçlar zarar görürken, yayalar ise yürümekte güçlük çekiyor. Yollardaki bozukluklar en çok araç sahiplerini mağdur ediyor. Suyla kaplı çukurları fark edemeyen sürücülerin araçlarının alt takımlarında ciddi hasarlar meydana geliyor. Sürekli sanayiye giderek alt takım ve süspansiyon tamiri yaptırmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, artan tamir masrafları karşısında isyan etti. Vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin altyapı çalışmaları biten bölgelerde üstyapı onarımını uzun süre bekletmesine tepki gösterdi. Kazılan yerlerin aylarca aynı şekilde bırakıldığını ifade eden İzmirli vatandaşlar, yolların bir an önce asfaltlanarak eski haline getirilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

"Vergimizi veriyoruz ama hizmet alamıyoruz"

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren vatandaş Hanifi Bulut, belediye hizmetlerinin yetersizliğinden ve yolların bozukluğundan yakınarak, "Her yerde aynı durum var artık. Sürekli yama yapıyorlar, başka hiçbir şey yok; yama yapıp bırakıyorlar. Yollar olsun, mahalleler olsun, her yer çok kötü. Vergimizi de veriyoruz, su parasını da ödüyoruz ama ne yaparsak yapalım bir işe yaramıyor. Sürekli alt takıma gitmek zorunda kalıyoruz; senede en az bir kere alt takıma iniyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi zaten çalışmıyor; Bornova Belediyesi de çalışmıyor. Biraz yukarılara çıkınca buralar nispeten iyi ama daha yukarısı tamamen darmadağın. Hiçbir şekilde altyapı yok, temizlik yok; her yer çöp dolu. Dün yağmur yağdı, çöplerden kanalizasyon tıkandı, her yeri su bastı, evimin içine koku doldu. Büyük bir sıkıntı var ama bu iş nasıl olacak, nasıl çözülecek bilmiyorum." dedi.

"Sürekli tamircileri zengin ediyoruz"

Yolların bozuk olması nedeniyle yaşadığı mağduriyeti dile getiren taksici Necmettin Fırat, sürekli tamir masrafı ödemekten bıktığını ve çalışamaz hale geldiklerini belirterek, "Daha yeni lastikleri taktırdım; bakın, dört tane lastik aldım, her biri 15 bin TL. Yolun en tepesinden bu bozukluk yüzünden yolcu alamıyoruz. Git gel 45 dakika sürüyor ve 150 liraya çalışıyoruz. Sürekli tamircileri, lastikçileri mi zengin edelim, yoksa kendi işimizi yapıp evimize ekmek mi götürelim? '40 gün doğalgazcı beklenecekmiş, kaldırımcı yapacakmış, karayolları karışıyormuş' deniyor ama bu yolu kim yapacak kardeşim? Ben mi yapacağım, evden çimento, kum getirip burayı kapatacağım? Kazaya, belaya giriyoruz; sabah saatlerinde insanlar burada tehlike yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"İzmir'de araçlarda alt takım kalmadı"

Belediye hizmetlerine yönelik tepkisini dile getiren vatandaş Abdulmenaf Ünlü, yolların durumundan ve yarım bırakılan çalışmalardan dert yanarak şunları söyledi:

"Belediyeden gerçekten çok şikayetçiyiz. Yollar olsun, yapılan işler olsun, her konuda ciddi bir memnuniyetsizlik var. Kazılan yolları düzgün şekilde yapmıyorlar; genelde oy zamanı gelince kazıyorlar, bir iki tanesini yapıp oy zamanı bitince olduğu gibi bırakıp gidiyorlar. Daha geçen gün yukarıdan gelirken bir çukura girdim, tekerim tamamen yarıldı, jantım yamuldu. Bunların hepsi cebimizden yapılıyor. Biz kendi halinde ticaret yapan insanlarız, bir dünya vergi veriyoruz ama karşılığında hiçbir hizmet alamıyoruz. Hizmet alamadığımız gibi sürekli araç masrafı çıkıyor. Alt takımları yaptıra yaptıra yorulduk; şu anda bile amortisörler patlak. Yani kısacası İzmir'de araçlarda alt takım diye bir şey kalmadı."

"Arabalarımız paramparça, rezillik çekiyoruz"

Yolların bozuk olması ve yağışlı havanın etkisiyle hem sürücülerin hem de vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını belirten dolmuş şoförü Batuhan Yılmaz, duruma tepki göstererek, "Şu an gerçekten rezillik çekiyoruz. Arabalarımız paramparça olmuş durumda, insanlar yollarda yağmur altında sersefil kalıyor. Oysa en basit çözüm asfalt atılmasıdır; böylece yağmur yağdığında bu sorunlar yaşanmaz. Alt takımlarımız sürekli zarar görüyor, araçlarımız dayanmıyor. İnsanlar gidecekleri yerlere ulaşamıyor ve ister istemez hızlı gitmek zorunda kalıyor. Sonuç olarak hepimiz büyük sıkıntı çekiyoruz" diye ekledi. - İZMİR