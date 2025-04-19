İzmir\'de Asayiş Uygulaması: 904 Kişi İşlem Gördü

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında çok sayıda silah ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 904 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince 12-18 Nisan tarihleri arasında il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 18 silah ele geçirildi. Ayrıca 4 bin 589 adet sentetik hap ve bin 267 gram uyuşturucu madde yakalanırken, 1 çalıntı araç ve 1 çalıntı motosiklet bulundu. Asayiş uygulaması kapsamında 20 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak, 229 kişiye uyuşturucu madde kullanmak, 655 kişiye yoklama kaçağı olmak suçlarından işlem uygulandı. Çeşitli suçlardan aranması olan 114 kişi de yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR