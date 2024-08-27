İzmir\'de Baba, 4 Çocuğuna Ateş Etti: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bornova ilçesinde eşiyle ayrı yaşayan bir kişi, beraber yaşadığı 4 çocuğunu dağlık alana götürüp tabancayla her birine ateş etti. Meydana gelen acı olayda 2,4 ve 14 yaşlarındaki çocuklar hayatını kaybederken, çocuklarına ateş ettikten sonra kendisine de aynı tabancayla ateş eden baba ve son anda babasının elinden kaçan 11 yaşındaki çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay bu sabah saat 08.30 sıralarında Bornova Merkez Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat işçisi olduğu öğrenilen Vesim Şimşek (45), karısı Naciye Şimşek'in 3 ay önce kendisinden boşanma kararı alması üzerine bunalıma girdi. Vesim Şimşek'in bu sabah saatlerinde kendileriyle birlikte yaşayan çocukları Ceylin (2), Cemre (4), Nira (14) ve Hira Nur'u alarak (11) 'Sizi annenize götüreceğim' deyip evden çıktığı ve oturdukları mahallenin yakınında bulunan dağlık alana götürdüğü öğrenildi. Burada yanındaki tabancayı çıkartan Vesim Şimşek, çocuklarına ateş etmeye başladı. Vücuduna mermiler isabet eden çocuklar kanlar içerisinde yere yığılırken, 11 yaşındaki Hira Nur, yaralı olarak aşağı doğru kaçmaya başladı. Son olarak kendisine de ateş eden baba da yere yığılırken, olaydan yaralı olarak kurtulan Hira Nur, durumu yakınlarına bildirdi.

3 çocuğun cansız bedeni bulundu

11 yaşındaki Hira Nur'un korkunç olayı yakınlarına bildirmesinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Aile bireyleri, mahalle sakinleri ve ekipler tarafından arazide yapılan incelemede 3 çocuğun cansız bedeni bulunurken, baba Vesim Şimşek'in yaralı olduğu fark edildi. Vesim Şimşek ve olaydan yaralı olarak kurtulan Hira Nur Şimşek, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Hira Nur'un da sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.

"Bir vahşet yaşandı resmen"

Olayı duyduğunda şoka uğrayan mahalle sakinlerinden Mustafa Karataş, "Biz evde yatıyorduk ve Vesim'in çocuklarını vurduğunu söylediler. Ben de kalktım ve bu noktaya geldim ve vahşeti gözümüzle gördük. 11 yaşındaki çocuğun da nabzı atıyordu. Yetkililere bildirdik, kurtarılması için çok uğraştık, helikopter ambulans talep ettik. Bir vahşet yaşandı resmen. Şimdi savcı geldi inceleme yapıyor. Ağır yaralı olan çocuğumuzun da entübe olduğunu öğrendik maalesef" sözlerine yer verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR