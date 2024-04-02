İzmir\'de Baba Cinnet Getirerek Kızını Öldürdü, Diğerini Yaraladı ve İntihar Etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, cinnet getirdiği iddia edilen baba bir kızını öldürmüş, diğerini de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Ağır yaralı olan baba, hastanede hayatını kaybetti, 10 yaşındaki kızının ise hayati tehlikesi sürüyor.
Olay dün, saat 22.00 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 3721 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir eşinden ayrı yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Umut A. (34), yakınları vasıtasıyla eşiyle barışmak istedi. Eşi E.A. (30) barışma isteğini reddedince Umut A., eşyalarını toplamak istediğini söyleyerek kız çocukları Tuğçe Akbaş (6) ve S.A.'yı (10) kendisinin yaşadığı eve götürdü. Bu esnada evde cinnet getirdiği öne sürülen Umut A., tabancasıyla kız çocuğu Tuğçe Akbaş'ın kafasına, S.A.'nın da karnına ateş etti. Çocuklar kanlar içerisinde yere yığılırken, bu esnada Umut A. aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendini vuran baba hayatını kaybetti
Babası tarafından tabanca ile vurulan 6 yaşındaki Tuğçe Akbaş, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Baba Umut A.'da Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü. Öte yandan 10 yaşındaki S.A.'nın hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR
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