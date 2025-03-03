İzmir'de Bağımlı Baba ve Yardım Çağrısı - Son Dakika
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İzmir'de Bağımlı Baba ve Yardım Çağrısı

İzmir\'de Bağımlı Baba ve Yardım Çağrısı

17 yaşındaki kız, babasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyip yardım istedi. Savcılık devreye girdi.

03.03.2025 18:38
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İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki kızın babasının uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu söyleyip yardım çağrısında bulunması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Gözaltına alınan baba hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanlarına yaklaşmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki bir kız çocuğu, sosyal medyadan paylaştığı videoda babasının madde bağımlısı olduğunu ve hem kendisine hem ailesine şiddet uyguladığını söyledi. Babasının halüsinasyonlarının giderek arttığını ve işin tehlikeli boyutlara ulaştığını anlatan kız, kimse zarar görmeden gerekenin yapılmasını istedi. Bunun üzerine devreye giren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el koydu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde kız çocuğu ve ailesi, Cumhuriyet Başsavcılığı adli görüşme odasında uzmanlarla görüşme yaptı. Kızın pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alındı.

100 metreden yakın olamayacak

Kız çocuğu ve annesinin alınan ifadelerinde babadan şikayetçi olmamaları üzerine baba E.A. hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanlarına yaklaşmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca E.A. hakkında bağımlılıktan kurtulmak amacıyla tedavi tedbiri uygulanması talep edildi. Suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmak üzere durum ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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