İzmir'de misafirlikteki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de misafirlikteki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

İzmir\'de misafirlikteki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde misafirliğe gittiği akrabasının evinin balkonundan düşen Leyla Akyol hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.04.2024 23:09
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde misafirliğe gittiği akrabasının 3. katındaki evinin balkonundan aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.50 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9105. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akrabasına misafirliğe giden Leyla Akyol, 3. kattaki dairenin balkonundan aşağıya düştü. Kadının yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Akyol'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Akyol'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de misafirlikteki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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