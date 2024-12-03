İzmir\'de Belediye Başkan Yardımcısına Saldırı

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İzmir'de Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, makamında darbedildi.

Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsat başvurusu için belediyeye gelen Y.T. ve beraberindekiler, Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'le makamında görüştü. Bu sırada çıkan tartışmada Y.T.'nin yanındaki H.K., Başkan Yardımcısı Sönmez'e yumruk attı. İhbar üzerine belediyeye polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan Sönmez, Gaziemir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Saldırgan tutuklandı

İzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, Menderes Belediye Başkanlığında saat 12.30 sıralarında darp ihbarı gelmesi üzerine polis ekiplerinin olay yerine hızlıca intikal ettiği belirtildi. Sönmez'e yumruk attığı iddia edilen H.K.'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. - İZMİR