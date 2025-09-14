İzmir'de Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle çarpışan 18 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüldür Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi'nde meydana gelen kazada, Mehmetcan Yıldırım'ın (18) kullandığı bisiklet R.K. (55) idaresindeki 09 AP 254 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yıldırım yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenliği sağlarken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili minibüs sürücüsü R.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR