İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini vurup öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini vurup öldüren koca tutuklandı

İzmir\'de boşanma aşamasındaki eşini vurup öldüren koca tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çocuk parkında boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup öldüren ve ardından intihara teşebbüs eden koca, hastanedeki tedavisinin ardından 54 gün sonra tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.02.2024 12:31  Güncelleme: 12:39
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çocuk parkında boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup öldüren ve ardından intihara teşebbüs eden koca, hastanedeki tedavisinin ardından 54 gün sonra tutuklandı.

Olay, 21 Aralık 2023'te saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokakta bulunan Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gözde Karamus (29) ile Serdar Karamus (30) parkta bir araya geldi. Yanında tabanca bulunan Serdar Karamus, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ayrılma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u sırtından ve başından vurdu, ardından tabancayla kendisini başından vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, durumları ağır olan Gözde Karamus ile Serdar Karamus'u olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Serdar Karamus'un ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

54 gün sonra tutuklandı

Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup öldüren ve ardından intihara teşebbüs eden Serdar Karamus, hastanedeki tedavisinin ardından 54 gün sonra adliyeye sevk edildi. Çenesine isabet eden kurşun nedeniyle konuşamadığı öğrenilen Serdar Karamus, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Karamus'un daha sonra avukatıyla ifade vereceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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