İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda fiber karinalı lastik bot ile lastik bot içindeki toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme açıklarında ise motor arızası yüzünden sürüklenen bottaki 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 26 Kasım 2026 tarihinde saat 09.50'de İzmir'in Seferihisar ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511), fiber karinalı lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-24), hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu ve içindeki 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı gün saat 09.50'de İzmir'in Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12), lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-107), hareket halindeki lastik botu durdurdu. Bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

34 göçmen kurtarıldı

Çeşme ilçesi açıklarında saat 11.50'de, içinde düzensiz göçmenler bulunan lastik botun motor arızası yüzünden sürüklendiği ve yardım istendiği bilgisi alındı. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902), lastik bottaki 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.