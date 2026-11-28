İzmir'de bot operasyonlarında 46 göçmen yakalandı, Çeşme'de 34 göçmen kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahil Güvenlik ekipleri İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde toplam 46 düzensiz göçmeni yakaladı. Motor arızası yüzünden Çeşme açıklarında sürüklenen bottan 34 düzensiz göçmen kurtarıldı; işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda fiber karinalı lastik bot ile lastik bot içindeki toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme açıklarında ise motor arızası yüzünden sürüklenen bottaki 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 26 Kasım 2026 tarihinde saat 09.50'de İzmir'in Seferihisar ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511), fiber karinalı lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-24), hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu ve içindeki 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı gün saat 09.50'de İzmir'in Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12), lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-107), hareket halindeki lastik botu durdurdu. Bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.
34 göçmen kurtarıldı
Çeşme ilçesi açıklarında saat 11.50'de, içinde düzensiz göçmenler bulunan lastik botun motor arızası yüzünden sürüklendiği ve yardım istendiği bilgisi alındı. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902), lastik bottaki 34 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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