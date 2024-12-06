İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

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İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 3 polisten biri olan 38 yaşındaki Mehmet Tozun, bu sabah saatlerinde şehit oldu.

06.12.2024 11:16
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İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 3 polisten biri olan 38 yaşındaki Mehmet Tozun, bu sabah saatlerinde şehit oldu. 16 günlük yaşam mücadelesini kaybeden şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

20 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilmişti. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda başkomiser Furkan Hakan Aşkın, polis memuru İbrahim Gümüştekin ve polis memuru Mehmet Tozun yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 8 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 6'sı da tutuklandı.

16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Meydana gelen olayda ağır yaralanan ve hastanede anestezi yoğun bakımda tedavisi süren Polis Memuru Mehmet Tozun (38), bu sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis Tozun'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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