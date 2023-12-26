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İzmir'de Çin kestanesi satışı engellendi - Son Dakika
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İzmir'de Çin kestanesi satışı engellendi

İzmir'in Tire ilçesinde yapılan denetimlerde, pazarda satılan kestanelerin Çin kestanesi olduğu tespit edildi. 200 kilo kestane imha edilmek üzere el konuldu. Zabıta Müdürü uyarıda bulunarak, Çin kestanelerinin zehirleme riski taşıdığını belirtti.

26.12.2023 - 17:52,
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İzmir'de Çin kestanesi operasyonu: Satarken yakalandı

Zabıta, "Bu kestanenin zehirleme riski var" diyerek uyardı

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, pazarda denetim yaparken satılan kestanelerden şüphelenen zabıta ekipleri, kestanelerin Çin kestanesi olduğunu belirledi. 200 kilo kestaneye imha edilmek üzere el konulurken, Tire Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Bolpaça, "Bu kestanenin zehirleme riski var" diyerek uyardı.

Tire Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Tire Salı Pazarında denetim yaparken, bir kamyonet kasasında kestane satıldığını fark etti. Seyyar satıcının yanına giden ekipler, kestanelerin normalden daha büyük olduğunu, çuvallarında da Çin etiketi olduğunu belirledi. Bunun üzerine hemen satışı durduran zabıta ekipleri, son günlerde gündeme gelen 200 kilogramlık Çin kestanesine imha edilmek üzere el koydu. Seyyar satıcı İzzettin A.'ya, Kabahatler Kanununa göre para cezası uygulandı.

"Bu kestanenin zehirleme riski var"

Tire Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Bolpaça, Tire ilçesinin kestane açısından zengin olduğunu ve Çin kestanelerine karşı dikkat edilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Çin kestanelerinin zehirleyebileceğini ifade eden Bolpaça, "İlçemiz, kestane bakımından zaten zengin bir bölge. Pazarımıza dışarıdan gelip Çin kestanesi satmaya çalışıyorlar. Tire Belediyesi olarak salı pazarında denetimlerimiz sürüyor. Yaptığımız denetimde 200 kilogram Çin kestanesine imha etmek üzere el koyduk. Bu kestanenin zehirleme riski var. Vatandaşlarımızdan ricamız; kestane alırken bilindik yerlerden almaları, şüphelendikleri durumlarda 153 alo zabıtayı arayarak ihbarda bulunmalarıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı noktasında denetimlerimiz devam edecek" dedi.

İlçede kaç kişinin kestaneyi satın aldığı bilinmezken, bir vatandaş ise kestanenin Çin kestanesi olduğunu son anda fark edince seyyar satıcıya geri iade etti. Seyyar satıcı İzzettin A. da, kestanelerin Çin kestanesi olmasından haberinin olmadığını iddia etti.

İzmir\'de Çin kestanesi satışı engellendi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Raibell 777: İlçe pazarı salı günü ve her salı sabah 8,30 da belediye tarafından hoparlörlerden uykunuzdan uyandıracak kadar yüksek bir sesle ilçenin her yerinde pazarcı duası diye bir dua yapılıyor.Dürüstlük helal kazanç vs. Ne derece etkili olduğu ortada. Yanıtla 0 0

Çin Halk Cumhuriyeti, Tire Belediyesi, Zabıta, İzmir, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Çin kestanesi satışı engellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Çin kestanesi satışı engellendi - Son Dakika
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