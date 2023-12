İzmir\'de Çin kestanesi satışı engellendi

Raibell 777:

İlçe pazarı salı günü ve her salı sabah 8,30 da belediye tarafından hoparlörlerden uykunuzdan uyandıracak kadar yüksek bir sesle ilçenin her yerinde pazarcı duası diye bir dua yapılıyor.Dürüstlük helal kazanç vs. Ne derece etkili olduğu ortada.