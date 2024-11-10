CHP\'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel\'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li bazı milletvekillerinin sosyal medya üzerinden yaptığı "kurultay tartışması" ile ilgili "CHP Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir CHP'linin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir." dedi. Tartışmalarda haklı, haksız demeden, bütün haklılardan bütün haksızlar adına özür dileyen Özel, "CHP'den sözüme değer veren herkesi asla ve asla bu tartışmalara girmemeye çağırıyorum" diye konuştu.

CHP'DE ORHAN SARIBAL DA KAZAN KALDIRDI

CHP'de İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetimini eleştirdiği açıklamalarıyla başlayan tartışma alevlendi. "CHP Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir CHP'linin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir." diyen Özgür Özel'e Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal sert sözlerle yüklendi.

Özel'in söz konusu açıklamasıyla "kibirli bir yaklaşım" ortaya koyduğunu belirten Sarıbal, normalleşme sürecinin de demokrasi ve özgürlükler açısından ciddi sorunlarının olduğunu söyledi. Sarıbal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokrasi ilkesi doğrultusunda Türkiye'de demokratik devlet yapısını inşa etme kararlılığıyla, toplumsal adaleti sağlamayı, bireysel özgürlükleri korumayı ve halkın refahını artırmayı amaçlayan eşitlikçi ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimser.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

"GENEL BAŞKANIMIZIN NORMALLEŞME STRATEJİSİNİN CİDDİ SORUNU VAR"

Partimizin temelinde, sosyal demokrasiye dayanan ve demokratik devlet hedefi doğrultusunda yürütülmüş bir mücadele birikimi yatar. Bu tarihsel birikim, partimizin her durumda demokrasinin temel taşlarından olan iç değerlendirme ve öz eleştiriye açık olduğunu gösterir. Bu yaklaşım, partimizi yalnızca halkın sorunlarına değil, aynı zamanda kendi içindeki sürekli gelişim ve dönüşüm ihtiyacına da yönlendiren bir güçtür. Son dönemde, Genel Başkanımızın izlediği 'yumuşama' veya 'normalleşme' stratejisi, ülkemizde zaten abluka altında olan demokrasi ve özgürlükler açısından ciddi bir sorun olarak görülmektedir.

"İKTİDARIN YÖNTEMLERİNİ ÖRNEK ALMA GİBİ ENDİŞE VERİCİ BİR GÖRÜNTÜ"

Partimizin yakın tarihinde belki de ilk kez bir grup toplantısında bu denli geniş bir vekil grubu, doğrudan Genel Başkana ve yönetim kararlarına yönelik yoğun eleştirilerde bulunmuştur. Oğuz Kaan Salıcı'nın ifade ettiği rahatsızlık, elbette pek çok partili tarafından da hissedilen bir kaygıyı yansıtmaktadır. Ancak bu kaygıya, karşılık sözcümüz Deniz Yücel'in son derece nezaketsiz tavrı, partimizin köklü demokratik, çok sesli ve hoşgörülü yapısına zarar verir niteliktedir. Bu üslup, partimizin büyüklerine, tecrübelerine, geçmişten getirdiği değerlere karşı neredeyse kindar bir tutumun yansıması olarak görülüyor ve iktidarın yöntemlerini örnek alma gibi endişe verici bir görüntü ortaya çıkarıyor.

"KİBİRLİ BİR YAKLAŞIM"

Hele ki Genel Başkanımızın "Benden kimse kurultay dilenmesin" sözleri, iktidar gücünden beslenen kibirli bir yaklaşım olarak tehdit niteliği taşırsa, bu ne partimizin köklü demokratik kültürüne ne de halka vaat ettiklerimize yakışır. Kurultay, kişisel bir kararın ötesinde, parti delegelerinin iradesidir. Partimiz, demokratik ideallerinden ve halkının sesine kulak verme kültüründen uzaklaşmamalı, amacımız; içtenlikle kucaklanan dayanışma ve kolektif karar alma geleneğiyle, ülkemizin demokrasiye olan inancını güçlendirmek ve halkımızın huzurunu gözeten, gerçek bir demokrasiyi yeniden inşa etmek olmalı. Bugünkü mücadelemiz, Saray rejiminin tek adam anlayışına karşı çok sesli, özgür bir Türkiye'yi yeniden kurmak içindir."