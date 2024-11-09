İtirafçı Nevzat Bahtiyar\'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

ÖNCESİNDE BAŞKA BİR YERE Mİ GÖMDÜ?

Türkiye'nin yakından takip ettiği davada cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'ın öncesinde başka bir yere gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Adli Tıp raporunu işaret ederek "Bu raporu anladın mı?" sorusunu yöneltti. Nevzat Bahtiyar ise "Anlamadım" karşılığını verdi.

"O BÖCEKLER SUYUN İÇİNDE YAŞAMAZ"

Bu cevap üzerine yeniden söze giren Nahit Eren, "u rapor diyor ki, Narin'in naaşından, ceset diyemiyorum, Adli Tıp Kurumu dedi ki, bulunduktan 19 gün önce öldürülmüş. Bunu nereden elde ediyorlar? Böceklerden, kavralardan, Narin'in bedeninde bunlardan çok vardı ve buradan tarih çıkarıyorlar. Şimdi rapor diyor ki, bu naaş tamamen suyun içerisinde, bu böcekler yaşamaz. O yüzden sana bir kez daha soruyorum, Nevzat Bahtiyar, sen daha önce başka yere gömdün mü?" diyerek yeni bir soru daha yöneltti. Nevzat Bahtiyar bu soruya "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;