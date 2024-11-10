Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz

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Kabine toplantısı 9 yılın ardından ilk kez Çankaya Köşkü'nde yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Külliye milletin evidir. Köşk ise Gazi Mustafa Kemal'in ve bizden önce görev yapan cumhurbaşkanlarının hatırasının olduğu cumhuriyetin anıt yapılarından birisidir. Çankaya Köşkü'nü de milletin evi ve kıvanç kaynağı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

10.11.2024 20:22
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Kabine toplantısı, 9 yıldan sonra ilk kez Beştepe'de değil, Çankaya Köşkü'nde yapıldı. Tarihi toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

ERDOĞAN'DAN ÇANKAYA KÖŞKÜ AÇIKLAMASI

Çankaya Köşkü'nü kullanmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan şunları söyledi: "Bu sabah Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasını hizmete açtık. Kabine toplantımız öncesinde de Gazi Paşa'nın 1921-1932 yılları arasında Ankara'da ikamet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmi konutu da olan Atatürk Müze Köşkü'nün restorasyon sonrası açılışını gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz

"FİTNE ÇIKARMAYA GAYRET EDİYORLAR"

Burada bir üzüntümü de ifade etmek isterim. Ülkemizde bir kesim cumhuriyetin özüne ve asli kimliğine dönmesinden ciddi manada rahatsızlık duymaktadır. Bizim gardırop Atatürkçüleri ve son dönemde de sosyal medya Atatürkçüleri olarak tarif ettiğimiz bu malum çevreler imtiyazlarını kaybetmemek uğruna ellerine geçirdikleri her fırsatı istismar ediyorlar. Rahatsızlıklarının sebebini açıkça söylemek yerine saçma sapan ikilikler ihtiyaç ederek Türkiye'nin sembolleri arasında zıtlık çıkarmaya daha doğru bir ifadeyle fitne çıkarmaya gayret ediyorlar.

"ÇANKAYA, CUMHURİYETİN ANIT YAPILARINDAN BİRİSİDİR"

Bunun en son örneği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çankaya Köşkü'dür. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından hedef alınan etrafında 29 insanımızın şehit olduğu gazi bir mekanla gazinin emaneti olan Çankaya Köşkü'nü karşı karşıya getirmek, nifak tüccarlığından başka bir şey değildir. Külliye milletin evidir. Köşk ise Gazi Mustafa Kemal'in ve bizden önce görev yapan cumhurbaşkanlarının hatırasının olduğu cumhuriyetin anıt yapılarından birisidir.

"EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz birini diğeriyle tokuşturmak, birini diğerinin karşısına konumlandırmak yerine her ikisine de hak ettiği değeri veriyoruz, vereceğiz. İşte bugün tüm bu senaryoları yırtıp attığımız bir toplantıyı kabinemizin 28. toplantısını burada gerçekleştirdik. Çankaya Köşkü'nü de milletin evi ve kıvanç kaynağı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

9 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış oldu. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü\'nü de Külliye\'yi de kullanmaya devam edeceğiz

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Son Dakika Eğitim Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Mustafa Kemal dahil bunca cumhurbaşkanı 15 odalı köşke sığdı, bu sığamadı. 1100 odalı saraydan aşağısı kurtarmaz. 19 8 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Yolun sonu gözüktü recep 14 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Seni saraylarda yaşatacam hanım. Cahillerin oylarını arkamıza aldık. Bundan sonra sırtımız yere gelmez. Ülkenin anahtarı elimde. Bir de yazlık saray talimatı verdim. Ağaçları kesmeye başladılar. Sürpriz yapcaktım ama dayanamadım. 14 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Bütün Mekân Hera Yer Senin İstediğiniz Gibi Kullanırsınız 10 1 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    her hafta toplaniyorsunuz neyi çözüyorsunuz ekonomi hergun daha kötüye gidiyor ev kiraları marketler mülteciler terör hiç birini çözmuyorsunuz üç dört saat toplantı yapıyorsunuz yiyip içip sonra gazetecilerin karşında yarım saat açıklama başka bişey yok artık halk yemiyor bunları icraat bekliyor halk oyunu akp boşa vermedi 7 1 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Ne okduysa bütün tuşlara basmaya başladı. Ne tutarsa kâr... 0 0 Yanıtla
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