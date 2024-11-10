Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü\'nü de Külliye\'yi de kullanmaya devam edeceğiz

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Kabine toplantısı, 9 yıldan sonra ilk kez Beştepe'de değil, Çankaya Köşkü'nde yapıldı. Tarihi toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

ERDOĞAN'DAN ÇANKAYA KÖŞKÜ AÇIKLAMASI

Çankaya Köşkü'nü kullanmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan şunları söyledi: "Bu sabah Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasını hizmete açtık. Kabine toplantımız öncesinde de Gazi Paşa'nın 1921-1932 yılları arasında Ankara'da ikamet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmi konutu da olan Atatürk Müze Köşkü'nün restorasyon sonrası açılışını gerçekleştirdik.

"FİTNE ÇIKARMAYA GAYRET EDİYORLAR"

Burada bir üzüntümü de ifade etmek isterim. Ülkemizde bir kesim cumhuriyetin özüne ve asli kimliğine dönmesinden ciddi manada rahatsızlık duymaktadır. Bizim gardırop Atatürkçüleri ve son dönemde de sosyal medya Atatürkçüleri olarak tarif ettiğimiz bu malum çevreler imtiyazlarını kaybetmemek uğruna ellerine geçirdikleri her fırsatı istismar ediyorlar. Rahatsızlıklarının sebebini açıkça söylemek yerine saçma sapan ikilikler ihtiyaç ederek Türkiye'nin sembolleri arasında zıtlık çıkarmaya daha doğru bir ifadeyle fitne çıkarmaya gayret ediyorlar.

"ÇANKAYA, CUMHURİYETİN ANIT YAPILARINDAN BİRİSİDİR"

Bunun en son örneği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çankaya Köşkü'dür. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından hedef alınan etrafında 29 insanımızın şehit olduğu gazi bir mekanla gazinin emaneti olan Çankaya Köşkü'nü karşı karşıya getirmek, nifak tüccarlığından başka bir şey değildir. Külliye milletin evidir. Köşk ise Gazi Mustafa Kemal'in ve bizden önce görev yapan cumhurbaşkanlarının hatırasının olduğu cumhuriyetin anıt yapılarından birisidir.

"EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz birini diğeriyle tokuşturmak, birini diğerinin karşısına konumlandırmak yerine her ikisine de hak ettiği değeri veriyoruz, vereceğiz. İşte bugün tüm bu senaryoları yırtıp attığımız bir toplantıyı kabinemizin 28. toplantısını burada gerçekleştirdik. Çankaya Köşkü'nü de milletin evi ve kıvanç kaynağı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

9 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış oldu. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti.