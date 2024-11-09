Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı - Son Dakika
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Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı

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Brezilya'da polis memuru Gislayne Silva de Deus, 25 yıl önce babasını öldüren katili yakaladı. Deus'un babası, 20 pound'luk bir borç yüzünden 1999'da öldürülmüştü. Katil, 2013'te 12 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra kaçmayı başardı. Deus, hukuk eğitimi aldıktan sonra polis oldu ve babasının katilini bulmak için yoğun çaba sarf etti. Katil, Deus'un çabaları sonucu Boa Vista yakınlarındaki bir çiftlikte saklanırken bulundu ve tutuklandı.

09.11.2024 15:01  Güncelleme: 15:07
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Brezilya'nın Boa Vista kentinden 35 yaşındaki polis memuru Gislayne Silva de Deus, babasının katilini 25 yıl sonra yakalayarak adaletin yerini bulmasını sağladı. Babasını kaybettiğinde henüz 9 yaşında olan Deus, 20 pound'luk bir borç yüzünden Şubat 1999'da öldürülen market sahibi babası Giraldo Jose Vicente de Deus'un katilinin peşini bırakmadı.

Olay, babasının bir barda bilardo oynarken, tedarikçisi ve sabıkalı katil Raimundo Alves Gomes'in borç için ödeme talep etmesiyle başladı. Deus'un dondurucuyla ödeme teklifini reddeden Gomes, tartışmanın ardından bara silahla dönerek Deus'u başından vurdu.

2013'te 12 yıl hapse mahkum edilen Gomes, temyiz sürecinde hapisten kaçtı. 2016'da son itirazı da reddedilince tutuklama kararı çıkarıldı ancak izini kaybettirdi.

Gomes'i bulmaya kararlı olan Deus, 18 yaşında hukuk okumaya başladı ve ardından polis oldu. Cinayet Bürosu'na atanan Deus, yoğun çalışmalar sonucu Gomes'i Boa Vista yakınlarındaki bir çiftlikte saklanırken buldu ve 25 Eylül'de tutukladı.

Katille yüzleşen Deus, "Buraya gelmenin sebebi benim. Artık cezanı çekeceksin" dedi. "Babamın ölümünden sorumlu olan kişiyi kelepçeli görünce gözyaşlarımı tutamadım. Bu günün asla gelmeyeceğini düşünüyordum. Babam dürüst ve çalışkan bir insandı. Bizi okumaya teşvik eder, ödevlerimize yardım ederdi. Her zaman ilgili ve yakındı" diye konuştu.

26 Eylül 2024'te hakim tarafından mahkumiyeti onaylanan 60 yaşındaki Gomes, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı

Brezilya, 3-sayfa, Dünya, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı - Son Dakika

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