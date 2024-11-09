İzmir'de Çöken Balkondan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Çöken Balkondan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

İzmir Buca'da inşaat halindeki binanın balkonu çöktü, 39 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

09.11.2024 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de çöken balkondan zemine düşen işçi hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, inşaat halindeki 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkonu çalışma esnasında çöktü. Metrelerce yükseklikten zemine düşen 39 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Çamlıpınar Mahallesi'nde bulunan bir inşaat halindeki binada meydana geldi. 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonu işçilerin çalışma yaptığı esnada çöktü. İşçilerden birisi kendisini evin içerisine atarak canını zor kurtarırken, 4 çocuk babası 39 yaşındaki Süleyman Polat, metrelerce yükseklikten zemine düştü. İşçi arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince kalbi duran Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından hayata dönderildi. Ardından ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"İnsanların hayatıyla oynuyorlar"

Dayısı Polat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Nurullah Tuncer, "Yıllardır bende bu işin içerisindeyim. İnsan ailesiyle birlikte balkonda oturamayacak mı? Ailesiyle birlikte aşağıya mı gelsin. Böyle bir saçmalık olmaz. Dayım 4 çocuğunu geride bıraktı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İşçilik böyle yapılmaz. İnsanların hayatıyla oynuyorlar. Bu kadar ince beton olur mu?" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Süleyman Polat, Güvenlik, 3-sayfa, İnşaat, İzmir, Yaşam, Buca, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Çöken Balkondan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
23:09 İzmir’de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı İzmir'de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı
23:08 IKBY, HDP’nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye’ye gönderdi IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi
22:42 CHP’li Erol’dan Bakan Kurum’a övgü dolu sözler: Süreç Doğru Planlanmış CHP'li Erol'dan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Süreç Doğru Planlanmış
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 18:56:37. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Çöken Balkondan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.