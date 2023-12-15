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İzmir'de DEAŞ Üyesi 3 Terörist Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de DEAŞ Üyesi 3 Terörist Yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 Suriye uyruklu terörist İzmir'de yakalandı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemleri devam ediyor.

İzmir\'de DEAŞ Üyesi 3 Terörist Yakalandı
15.12.2023 - 14:53,  Güncelleme: 14:53
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Terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 3 terörist, İzmir'de yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, çatışma bölgeleri ile irtibatlı yabancı uyruklu şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 3 şahıs bugün yakalandı.

Gözaltına alınan militanların adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir'de DEAŞ Üyesi 3 Terörist Yakalandı - Son Dakika
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