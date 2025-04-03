İzmir\'de Derenin İçinde Ceset Bulundu

İzmir'de derenin içerisinde erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Turgut Eyigörür'e ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde bulunan bir derenin içerisinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde dere içerisinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken itfaiye tarafından ceset dereden çıkarıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Turgut Eyigörür'e (70) ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR