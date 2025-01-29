İzmir'de Düşerek Mahsur Kalan Şahıs İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Düşerek Mahsur Kalan Şahıs İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

İzmir\'de Düşerek Mahsur Kalan Şahıs İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Bayındır ilçesinde zeytinliğinde düşerek ayağını kıran bir kişi, dik yamaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri zor arazi koşullarında gerçekleştirdikleri kurtarma çalışmasıyla yaralıyı güvenli bir şekilde çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

29.01.2025 23:29  Güncelleme: 23:32
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İzmir'in Bayındır ilçesinde dengesini kaybederek düştüğü dik yamaçta mahsur kalan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Zeytinova Mahallesi'ndeki zeytinliğinde düşerek ayağını kıran vatandaş, yola 50 metre mesafedeki dik yamaçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Güney Bölge Dağda Arama Kurtarma ekipleri, zorlu arazide kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kurtarılan yaralı vatandaş, güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Düşerek Mahsur Kalan Şahıs İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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