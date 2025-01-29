İzmir\'de Düşerek Mahsur Kalan Şahıs İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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İzmir'in Bayındır ilçesinde dengesini kaybederek düştüğü dik yamaçta mahsur kalan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Zeytinova Mahallesi'ndeki zeytinliğinde düşerek ayağını kıran vatandaş, yola 50 metre mesafedeki dik yamaçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Güney Bölge Dağda Arama Kurtarma ekipleri, zorlu arazide kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kurtarılan yaralı vatandaş, güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - İZMİR