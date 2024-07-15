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İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 29 oldu

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 35'e yükselirken 29'u gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, geçtiğimiz cuma günü kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

29 gözaltı, 4 şüpheli serbest

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükseldi. Şüphelilerden 29'u Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 4'ü ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.