İzmir'de Eroin Operasyonu: 4,8 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Eroin Operasyonu: 4,8 Kilo Ele Geçirildi

İzmir\'de Eroin Operasyonu: 4,8 Kilo Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda 4,8 kilo eroin ve kokain ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

28.11.2024 11:09
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İzmir'de zehir tacirlerinin evine yapılan operasyonda 4 kilo 838 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Karabağlar'da bir ikamete yapılan operasyonda 4 kilo 838 gram eroin, satışa hazır hale getirilmiş vaziyette 11 gram kokain ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, adli makamlara teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Eroin Operasyonu: 4,8 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

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