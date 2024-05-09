İzmir'de evde uyuşturucu bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de evde uyuşturucu bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı

İzmir\'de evde uyuşturucu bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı

Tire ilçesinde yapılan baskında, evinde uyuşturucu bitkisi yetiştiren bir şüpheli yakalandı. Aramalarda, kubar esrar, sentetik ecza hap, kenevir bitkisi ve yetiştirme ekipmanları ele geçirildi. Ev sahibi ise jandarmadaki işlemlerin devam ettiği belirtildi.

09.05.2024 11:27
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İzmir'in Tire ilçesinde, evde kurduğu sistemle uyuşturucu bitkisi yetiştiren 1 şüpheli yakalandı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bulunan bir eve baskın düzenledi. İkamette yapılan aramalarda; 200 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 125 adet sentetik ecza hap, 10 kök kenevir bitkisi, çadır içerisinde kurulmuş havalandırma ve led ışıklandırma sistemi ve oda içerisinde kurulmuş iklimlendirme çadırı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de evde uyuşturucu bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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