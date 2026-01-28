İzmir'de yangında ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
3. Sayfa

İzmir'de yangında ev alevlere teslim oldu

İzmir'de yangında ev alevlere teslim oldu
28.01.2026 16:42  Güncelleme: 16:45
Bornova'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, birkaç dairede maddi hasar meydana geldi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar pek çok noktadan görülürken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5058/4 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede tüm evi sardı. Alev ve duman nedeniyle binadaki 3 daire hasar gördü. Yükselen yoğun dumanlar Bornova ve çevre ilçelerin birçok noktasından fark edilirken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına dört koldan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlere teslim olan ev ve üst katındaki dairelerde maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, İzmir, Olay, Son Dakika

16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
