İzmir\'de yangında ev alevlere teslim oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar pek çok noktadan görülürken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5058/4 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede tüm evi sardı. Alev ve duman nedeniyle binadaki 3 daire hasar gördü. Yükselen yoğun dumanlar Bornova ve çevre ilçelerin birçok noktasından fark edilirken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına dört koldan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlere teslim olan ev ve üst katındaki dairelerde maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR