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İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ilişkin faaliyet yürüttükleri tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüphelilerin tamamı yakalandı ve işlemleri devam ediyor.

İzmir\'de FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
23.01.2024 - 11:19,
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İzmir'de terör örgütü FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda; haklarında güncel yapılanmada faaliyet yürüttüklerine ilişkin beyan, müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı ve tepe yönetim ile irtibatı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, bugün gerçekleştirilen operasyonla 19 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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