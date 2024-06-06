İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda adları geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan, bu içeriklerde isimleri geçen ve Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 11 kişiyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'in Torbalı ve Kemalpaşa ilçeleri ile Balıkesir'de bulunan adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR