İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddia edilen, ByLock kullanan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 11 kişi hedef alındı. Torbalı, Kemalpaşa ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

06.06.2024 10:10
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İzmir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda adları geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan, bu içeriklerde isimleri geçen ve Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 11 kişiyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'in Torbalı ve Kemalpaşa ilçeleri ile Balıkesir'de bulunan adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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