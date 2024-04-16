İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı

İzmir\'de FETÖ/PDY operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY esnaf yapılanması ve hücre evlerinde saklanan şüphelilere yönelik gözaltı kararı bulunan 45 şüpheliden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda para ve dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

16.04.2024 10:30
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Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) faaliyet gösterdiği anlaşılan esnaf yapılanması ve hücre evlerinde saklanan şüphelilere yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 45 şüpheliden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, terör örgütü bünyesinde esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdiği anlaşılan 27 kişi ve terör örgütünü mensuplarının yakalanmamak için saklandıkları hücre evlerinde kaldıkları belirlenen 18 kişi belirlendi. Toplam 45 şüpheliyi yakalamaya yönelik bu sabah saatlerinde İzmir merkezli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 35 bin 940 Dolar, 27 bin 250 Euro, 16 bin 850 Türk Lirası, 235 adet cumhuriyet altını, 13 adet bilezik, 6 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 9 adet çeyrek altın 2 adet gram altın ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken 9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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